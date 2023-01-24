Народные приметы 25 января 2023: почему в Татьянин день студенты должны повеселиться Русская...

Народные приметы 25 января 2023: почему в Татьянин день студенты должны повеселитьсяРусская Православная Церковь 25 января вспоминает мученицу, которая юной девушкой выбрала страшные пытки и смерть за Христа – Татиану Римскую.В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Изначально «Татьянин день» праздновали как день рождения университета, а позже он стал праздником студенчества. Отмечали его всегда весело и с размахом.Ещё в XIX веке Татьянин день стал шумным и весёлым праздник студенческой братии. Татьянин день с его катанием на санях, розыгрышами профессоров, братскими пирушками стал неотъемлемой частью студенческих традиций, объектом студенческого фольклора. Хозяин ресторана «Эрмитаж», Оливье Люсьен (создатель рецепта знаменитого салата), в этот день отдавал студентам для празднования своё заведение.Студентам в этот день нужно обязательно повеселиться, устроить праздник, застолье, сходить в места развлечений. Эта примета к удачной учёбе. Также было принято призывать «шару» с балкона.25 января существовала такая традиция. Самая старшая женщина в семье пекла каравай, который делила между всеми домочадцами. Сам каравай считался символом солнца и создавался для того, чтобы призвать солнце растопить снега, прогнать морозы, чтобы побыстрее наступила весна. Также данный ритуал делался для хорошего урожая. Если каравай съеден не весь, его скармливали скоту или домашней птице.С его приготовлением связаны некоторые приметы:Если хлеб в середине поднялся холмиком, то год будет удачным.Гладкий каравай без единого изъяна – к спокойной и размеренной жизни без каких-либо потрясений.В пригоревшей выпечке не видели ничего плохого. Ей угощали именинницу или именинника. Верили, что это поможет взять человеку от жизни всё.Тревожным знаком было, если каравай треснул.В Татьянин день девушки ходили на речку выбивать грязь из половиков. Делали они это рано утром, а парни им помогали нести половики к реке и обратно в деревню. Коврики развешивали на заборах и, глядя на них, можно было сказать, какая хозяйка получится из той или иной девушки.В этот день все Тани празднуют именины.Чего нельзя делать 25 января:• родителям ругать детей дошкольного, школьного возраста и студентов – к частым ссорам;• студентам выбрасывать мусор и выносить что-то из своей комнаты – к плохим оценкам и проблемам в институте;• злоупотреблять алкоголем – иначе можно совершить поступки, о которых потом пожалеешь: драки, скандалы, конфликты;• отказывать в помощи – можно самому попасть в беду.Приметы в этот день:• если на Татьянин день ясно, солнечно или сквозь тучи проглядывает солнце – ждите раннего прилета птиц;• если идет снег – лето будет дождливое;• снег прекратился, но небо затянуто тучами — на следующий день вновь пойдёт снегопад;• к вечеру мороз стал слабее — к снегу или дождю;• метель — к засушливому лету;• ясный день и мороз — к богатому урожаю.Фото: pxfuel.com/