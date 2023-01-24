Жену иноагента лишили трона на музыкальном Олимпе.

Жену иноагента лишили трона на музыкальном Олимпе.Народная артистка Украины Таисия Повалий заявила о том, чтопереехала жить в Россию, увезла из Киева в Москву пожилую маму и теперь своебудущее связывает с нашей страной. Певица и актриса Алена Кравец восхищается гражданской позицией коллеги."Сейчас такое сложное время, когда каждому человекуважно определиться, с кем он, кого поддерживают, – считает Алена. – Многиеартисты отмалчиваются, пытаясь усидеть на двух стульях. Поэтому смелость ипринципиальность Таисии Повалий вызывает у меня искренне уважение".Повалий, напомним, не побоялась заявить, что происходящиесегодня события дарят ей надежду на то, что Украина выйдет из зомбированногосостояния. "Таисия Николаевна многое пережила за эти годы – травлю, оскорбления,проклятия, хотя всегда желала свой любимой Украине только добра, – говоритАлена. – Я знаю отношение Таисии Николаевны, знаю, с какой теплотой она всегдаговорила о народе Украины, его языке, культуре. Это очень достойный во всехотношениях артист и человек".По мнению Кравец, именно Повалий сегодня может заменитьуехавшую жить в Израиле Аллу Пугачеву. "Примадонна и ее пятыймуж-юморист, к сожалению, дискредитировали себя своими недостойными заявлениямив адрес родины, и самим фактом спешной эмиграции, – пояснила мудрая Алена. – Поэтому,думаю, теперь именно Таисия Повалий, которая считалась "золотым голосом" Украины, может стать новой российской Примадонной,заменив покинувшую нас звезду. У нее есть для этого все – талант, голос, харизма,замечательные песни. И я даже не сомневаюсь, что скоро Повалий станет и в нашейстране Народной артисткой".