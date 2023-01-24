Следователь просит отправить обвиняемого на принудительное лечение. Дело передано в Облсуд.

Во Владимирской области подозреваемого в трёх убийствах признали невменяемым. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По версии следствия, 1 марта прошлого года мужчина пришел в гости к знакомому и его матери. Он забил гостеприимных кольчугинцев до смерти строительными предметами. В этот же день восемью ударами кувалды он убил ещё одного товарища.Эксперты признали 43-летнего местного жителя невменяемым. Следователь просит отправить обвиняемого на принудительное лечение. Дело передано в Облсуд.