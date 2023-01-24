Последняя операция Айзы

Последняя операция АйзыБывшая супруга Гуфа привыкла ничего не скрывать от своих поклонников. В то время как некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса умалчивают о пластических операциях, заставляя поверить в естественную красоту, Айза смело рассказала обо всех хирургических вмешательствах – даже неудачных.Как оказалось, она девять раз легла под нож из-за своей груди: то ей не нравился эффект, то врачи ошибались, то у нее возникала непереносимость импланта. Последняя операция звезды была на лицо, однако результат многим поклонникам оказался больше пугающим, чем привлекательным. Экс-супругу рэпера на просторах Интернета даже иронично сравнивали с Людмилой Гурченко.Но в конце концов лицо Айзы пришло в норму. "Это операция, после которой нужна долгая реабилитация. Плюс я очень отекаю", – объяснила тот пугающий эффект светская львица. Для себя она решила, что это хирургическое вмешательство будет последним, ведь в ее возрасте пора заботиться о сердце.А орган и правда может не выдержать, учитывая общее количество пластик, которые пережила звезда. Недавно она рассказала, что пошла на липоскульптурирование, из-за чего лишилась части тела. Дело в том, что операция подразумевает выкачку жира из места, где он есть, и перетягивание в другое. Получается, что врачи убрали у Айзы лишнее и использовали во благо.