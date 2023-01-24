Муромская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и пострадавшими, произошедшего 23 января в районе села Борисоглеб. Напомним, около 16:40 на 15 км трассы «Муром-М7» лоб в

Муромская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и пострадавшими, произошедшего 23 января в районе села Борисоглеб. Напомним, около 16:40 на 15 км трассы «Муром-М7» лоб в лоб столкнулись две легковушки. В результате аварии 34-летний водитель отечественной легковушки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте, еще двое человек были госпитализированы. СО МО