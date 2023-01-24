Повар из Владимира Роман Суслов стал победителем телевизионного кулинарного шоу. Роману удалось...

Повар из Владимира Роман Суслов стал победителем телевизионного кулинарного шоу. Роману удалось найти путь к сердцам популярных шеф-поваров Рената Агзамова и Константина Ивлева.Повар ведет страничку в социальных сетях, где делится рецептами вкусных блюд. Для выступления на шоу Роман выбрал старинный рецепт салата "Мимоза", приготовил котлету по-киевски и поделился своими секретами.Коронным стало блюдо из... капусты. Владимирский кулинар дополнил ее филе трески, украсил блюдо чипсами из брокколи и приправил острым перцем. Именно этот гастрономический эксперимент победил в финале кулинарной битвы.