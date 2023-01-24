Он откроется весной на базе Александровской районной больницы. В нем будет 7 отделений:...

Он откроется весной на базе Александровской районной больницы.В нем будет 7 отделений: кардиологии, неврологии для больных ОНМК, кардиореанимации, рентгенэндоваскулярной хирургии, лучевой диагностики, функциональной диагностики и медицинской реабилитации.Ремонт помещений сосудистого центра закончили в конце прошлого года. Идёт пусконаладка аппарата МРТ и ангиографа. сообщила пресс-служба правительство Владимирской области.В круглосуточном режиме в центре будут работать 5 врачей в смену. Достигнуты договорённости о трудоустройстве с медиками из Москвы и Владимира.Фото правительство Владимирской области