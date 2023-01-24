Скандальный дом на улице 1-ой Пионерской подключен к коммуникациям. На прошлой неделе в доме...

Скандальный дом на улице 1-ой Пионерской подключен к коммуникациям.На прошлой неделе в доме появилось электричество, а в пятницу дали отопление. Сейчас сообщили, что и водой жители обеспечены — сегодня подключили, сообщил в ТГ депутат ГД Алексей Говырин."Результат, которого удалось достичь, не был бы возможен без губернатора Александра Александровича Авдеева, отметил Говырин. -. Спасибо ему за принципиальную позицию в решении проблемы.Напомним, что в печально знаменитом долгострое дольщики получили ключи от своих квартир в доме без отопления, воды, со сломанным лифтом и затопленным паркингом.Дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2020 году. Но срок сдачи неоднократно переносился. Последний раз на август 2022-го. Люди боялись, что останутся без квартир. В начале ноября дольщики обратились к депутату Государственной Думы от Владимирской области Алексею Говырину. Через месяц здание ввели в эксплуатацию. Дом поставлен на кадастровый учет. Благодаря помощи депутата, областных структур, мэрии и принципиальной позиции прокуратуры накануне Нового года 80 собственников жилья получили ключи от своих квартир. Но возникли новые проблемы.Фото из ТГ депутата ГД Алексея Говырина.