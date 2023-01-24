В Пермском районе будут судить девушку за совершение преступления. Притворяясь в интернете мужчиной, она похитила у 42-летней местной жительницы пылесос и фен. По данным , сумма ущерба ..

В Пермском районе будут судить девушку за совершение преступления. Притворяясь в интернете мужчиной, она похитила у 42-летней местной жительницы пылесос и фен.По данным , сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по статье «мошенничество». В результате расследования собрана доказательная база, уголовное дело передано в суд.