В текущем году в Москве приведут в порядок 19 общественных пространств в Центральном и других административных округах. Дальнейшие планы по благоустройству городских территорий обсудили на заседании президиума столичного правительства.

В текущем году в Москве приведут в порядок 19 общественных пространств в Центральном и других административных округах. Дальнейшие планы по благоустройству городских территорий обсудили на заседании президиума столичного правительства.В центре Москвы приведут в порядок улицы рядом с МГТУ имени Баумана, Цветной бульвар и Хрустальный переулок. Планируется благоустроить Воробьевскую набережную, территорию Южного речного вокзала, участки Ленинского проспекта.Работы пройдут на 74 парковых территориях. Специалисты будут восстанавливать девять парков, включая природные локации вдоль рек Шмелевка и Кузнецовка, в также пойму реки Жужи.В 2023 году благоустроят более 1,6 тысячи дворов и приведут в порядок 14 тысяч подъездов. Капитальный ремонт пройдет в 2309 домах, заменят 3,2 тысячи лифтов.Также благоустроят территории, прилегающие к 63 транспортным объектам. Запланирован ремонт 489 километров линий электропередач, 93 километров тепловых и 28 километров газовых сетей, 26,4 километра кабельных коллекторов, более 66 километров водопроводных, 46,5 километра водосточных и 23,8 километра канализационных сетей, сообщается на портале .С 2011 года в столице привели в порядок 503 улицы и общественных пространства общей протяженность более 437 километра. В 2022 году благоустроили 62 улицы.В центре новый облик получили 18 исторических переулков Арбата и Хамовников, старинные кварталы Басманного и Красносельского районов. В порядок привели площадь Павелецкого вокзала, шесть переулков между улицами Тверская и Большая Никитская, Конюшковскую улицу.Продолжилось благоустройство основных магистралей столицы. Работы прошли на Волоколамском шоссе, на участке Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта.За 11 лет специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили 950 парковых территорий площадью более 21 тысячи гектаров. Там создали комфортную среду для отдыха всей семьей.