Накануне мы уже сообщали, что в Муромском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с...

Накануне мы уже сообщали, что в Муромском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.По предварительной информации, около 16.40 на 15 км автодороги «Муром-М7» произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада» и «Шевроле», подтвердил ОИиОС УМВД России по Владимирской области.В результате ДТП водитель автомобиля «Лада», 33-летний мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли. В больнице с травмами оказались водитель «Шевроле», 55-летний мужчина и ещё одна 31-летняя пассажирка «Лады».В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.Тем временем, областное министерство здравоохранения сообщает, что "По информации главного врача МГБ №3, водитель "Шевроле" находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Он отделался лёгкими ушибами".Стало известно, что в ДТП погибли сотрудники - водитель и пассажир автомобиля "Служба здоровья" - Муромской городской больницы №3. Жена водителя попала в реанимацию, ей сделана операция. У пострадавшей пары двое маленьких детей.Фото пресс-службы УМВД и ГУ МЧС по Владимирской области.