Переделанная Любовь Успенская сильно рискует.

Переделанная Любовь Успенская сильно рискует.В последние годы Любовь Успенская преобразилась. Она перенесла не одну пластическую операцию, чтобы выглядеть, как ей кажется, красивее. Королева шансона не только сделала подтяжку лица, но и накачала пятую точку. Как известно, любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском, а в пожилом возрасте – тем более.В беседе с кандидат медицинских наук, пластических хирург и нейрохирург Илья Алмазов отметил, что при подтяжке лица возможно повреждение слюновыводящего протока. Это может стать причиной опухоли щеки и образования кисты. Еще одно возможное последствиефейслифтинга – тромбоэмболия легочной артерии. При таком диагнозе грозит смертельный исход.Врач отметил, что женщины после 45 лет находятся в группе риска, а Любови Успенской в следующем месяце исполнится 69. Ситуация после любой операции может усложниться, если пациент имеет проблемы с сосудами, варикозные вены или курит."Чтобы возник стойкий паралич половины лица, нужно пересечь главную ветку лицевого нерва, но такое в принципе не встречается", – добавил эксперт.Ранее поклонники восхитились внешним видом Любови Успенской. Артистка в довольно откровенном наряде продемонстрировала упругие ягодицы. Подробнее об этом "Дни.ру".