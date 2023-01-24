Резидент Comedy Club Павел Воля устроил выходку у всех на глазах.

Резидент Comedy Club Павел Воля устроил выходку у всех на глазах.Выпуски юмористическогошоу Comedy Club всегда наполнены иронией, черным юмороми сарказмом. За это выступления резидентов и полюбили зрители. Вот уже почти 20лет передача не теряет градус дерзости. На днях резидент клуба Павел Воля вочередной раз подтвердил это.Мужчина надел насебя полупрозрачный капроновый костюм, в котором слегка сверкнул достоинством.Павел танцевал на сцене, а затем спустился к зрителям. Там его ждал поклонник сбукетом шикарных роз. Им же артист и избил своего фаната. Кому-то такоеповедение покажется странным, а кто-то догадается на кого именно Павел Волясделал пародию.Именно такойэпизод произошел во время концерта Филиппа Киркорова в Казахстане, сообщает . Певец внеобычном сценическом костюме ударил охранника букетом цветов. Тогда публиканегодовала — такое поведение не соответствует королю поп-эстрады.Вот так Павел Воляпустился во все тяжкие. Поклонники предположили, что такой дерзкий юмор — этоответ юмориста всем сплетникам. Напомним, что ранее стало известно опредполагаемой измене Павла Воли своей жене Ляйсан Утяшевой. Якобы оказавшийсяна грани развода Воля больше не может шутить. Но вот очередным номером в Comedy Club доказывает, что у него все хорошо.