Резидент Comedy Club Павел Воля устроил выходку у всех на глазах.
Резидент Comedy Club Павел Воля устроил выходку у всех на глазах.
Выпуски юмористического
шоу Comedy Club всегда наполнены иронией, черным юмором
и сарказмом. За это выступления резидентов и полюбили зрители. Вот уже почти 20
лет передача не теряет градус дерзости. На днях резидент клуба Павел Воля в
очередной раз подтвердил это.
Мужчина надел на
себя полупрозрачный капроновый костюм, в котором слегка сверкнул достоинством.
Павел танцевал на сцене, а затем спустился к зрителям. Там его ждал поклонник с
букетом шикарных роз. Им же артист и избил своего фаната. Кому-то такое
поведение покажется странным, а кто-то догадается на кого именно Павел Воля
сделал пародию.
Именно такой
эпизод произошел во время концерта Филиппа Киркорова в Казахстане, сообщает . Певец в
необычном сценическом костюме ударил охранника букетом цветов. Тогда публика
негодовала — такое поведение не соответствует королю поп-эстрады.
Вот так Павел Воля
пустился во все тяжкие. Поклонники предположили, что такой дерзкий юмор — это
ответ юмориста всем сплетникам. Напомним, что ранее стало известно о
предполагаемой измене Павла Воли своей жене Ляйсан Утяшевой. Якобы оказавшийся
на грани развода Воля больше не может шутить. Но вот очередным номером в Comedy Club доказывает, что у него все хорошо.