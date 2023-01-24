Что с Аллой Пугачевой?

Что с Аллой Пугачевой?Примадонна отечественной эстрады, по слухам, с концами перебралась в Израиль. Там звезда ведет довольно насыщенную и, можно сказать, светскую жизнь, посещая то одно, то другое мероприятие. Время от времени Алла Пугачева делится с поклонниками фотографиями с Земли Обетованной, а они в ответ не устают восхищаться тем, как она похорошела!Грядущей весной артистке стукнет 74 года, но кто же в это поверит, глядя на ее молодое лицо? Что уж говорить, некоторые россияне отмечают, что сейчас звезда выглядит гораздо лучше, чем лет 10-15 назад. И, конечно, многие, называя звезду ведьмой, задаются вопросом: как ей удается не стареть?Но, если верить дерматологу Татьяне Егоровой, магии в этом никакой нет. Вечная молодость Аллы Пугачевой – это грамотная работа специалистов. Эксперт отметила, что к процедурам омоложения рано или поздно приходит почти каждая женщина. Вот и резко сдавшая Примадонна не стала исключением.Дерматолог уверена, что не первый год певицу спасают врачи, не давая ей превратиться в старую женщину. Как пишет в ход идут пластические операции и уколы красоты. И делают все это, к слову, не какие-то проходимцы."У нее личные доктора, которые все делают так, как нужно", — отметила дерматолог, оценивая внешность Аллы Пугачевой.