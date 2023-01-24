Сергеем Шойгу утвержден приказ, которым определяется порядок начисления соцвыплат для граждан,...

Сергеем Шойгу утвержден приказ, которым определяется порядок начисления соцвыплат для граждан, призванным по мобилизации. об этом сообщается на официальном портале правовой информации.Ежемесячные выплаты мобилизованные будут получать со дня назначения их на воинскую должность и до дня увольнения с должности включительно.Если мобилизованный решит продолжить службу по контракту, то выплаты будут идти до даты его вступления в силу. За неполный календарный месяц размер соцвыплаты будет определяться по количеству прослуженных дней в этом месяце.Важно, что соцвыплата военнослужащему выплачивается одновременно с довольствием за текущий месяц.Напомним, что ежемесячная социальная выплата установлена президентом РФ. Она составляет 158 тыс. рублей и не облагается подоходным налогом.Фото https://www.pxfuel.com/en