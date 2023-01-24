По окончании работ на оборудовании восстановлением теплоснабжения займутся управляющие компании.

Во Владимире из-за ремонта сетей на улице Тракторной в 82 домах отключат тепло. Об этом рассказали в филиале ПАО «Т Плюс».Работы будут проводиться в районе дома №45. Ограничения введут с 22 часов 25 января и до 6 утра 26 января. Подача теплоносителя также будет остановлена в восьми офисных зданиях. Полный перечень адресов доступен по«По окончании работ на оборудовании восстановлением теплоснабжения займутся управляющие компании», - резюмировали в компании.