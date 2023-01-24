Во Владимире с 22:00 25 января до 6.00 часов 26 января будет приостановлена подача тепла для 82 жилых домов и 8 административных зданий. Об этом со ссылкой на владимирский филиал ПАО «Т Плюс»

Во Владимире с 22:00 25 января до 6.00 часов 26 января будет приостановлена подача тепла для 82 жилых домов и 8 административных зданий. Об этом со ссылкой на владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщили в горадминистрации. В районе дома №45 по улице Тракторной пройдут работы по ремонту магистрального трубопровода. В компании не уточнили список домов,