Медицинский штат находится в стадии доукомплектования.

В Александрове откроют региональный сосудистый центр. С появлением медучреждения местные пациенты начнут получать необходимую помощь в родном городе.Больница будет оборудована в пристройке к терапевтическому корпусу. Ремонтом здания занималась компания «Монолит СТМ». Стоимость работ составила 17,5 млн рублей. После ввода объекта в эксплуатацию в центре появится семь отделений: кардиология, неврология, кардиореанимация, рентгенэндоваскулярная хирургия, лучевая и функциональная диагностика, а также отделение реабилитации.На сегодняшний день в больнице ведутся пусконаладочные работы оборудования (ангиографа и аппарата МРТ), а также оформление лицензии. В будущем медики планируют оперировать не только больных с инфарктами, но и с инсультами. Медицинский штат находится в стадии доукомплектования.