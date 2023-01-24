Ольга Орлова откровенно о родах

Ольга Орлова откровенно о родахБеременность экс-солистки группы "Блестящие" в довольно взрослом возрасте стала настоящим шоком для поклонников. К слову, артистка уже успела стать мамой однажды: впервые она разродилась в 24 года и подарила теперь уже экс-супругу сына Артема. Но Ольге Орловой одного наследника, видимо, оказалось мало.Звезда сразу расставила все точки, заявив, что вынашивает малыша сама. Однако ее словам поверили не все, из-за чего артистку часто упрекают в том, что она водит за нос россиян и на самом деле носит накладной живот. Так что, время от времени певице приходится отбиваться от хейтеров, которые распространяют лживую информацию о ее беременности.Сейчас Ольга Орлова вовсю готовится к появлению ребенка на свет и делится с поклонниками всеми деталями. Например, накануне звезда "Дома-2" ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к домашним родам. Как оказалось, такой способ появления детей на свет она не одобряет.Артистка сообщила народу о проблемах с малышом и матерью, которые могут произойти во время родов. И, по ее мнению, только под наблюдением врачей они могут быть решены."Я считаю, что в больнице есть все возможности, чтобы в экстренных ситуациях оказать квалифицированную помощь", – поделилась мнением Ольга Орлова.