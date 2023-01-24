Гусь-Хрустальный городской суд взыскал с местного жителя 110 тысяч рублей за использование товарных знаков, принадлежащих АО «Сеть Телевизионных Станций» (СТС) в продаваемых на территории

Гусь-Хрустальный городской суд взыскал с местного жителя 110 тысяч рублей за использование товарных знаков, принадлежащих АО «Сеть Телевизионных Станций» (СТС) в продаваемых на территории города игрушках. Суд установил, что товарные знаки с изображением персонажей «Карамелька», «Коржик», «Компот», «Мама» (Кисуля), «Папа (Котя), «Логотип Три Кота» принадлежат российскому федеральному телеканалу, который подал иск. Ответчик в своем магазине