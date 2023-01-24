До следующего этапа добрались лишь двое.

В Киржачском районе на должность главы администрации претендовали 17 человек. Из них лишь двое прошли отбор конкурсной комиссии.Итак, выбирать райменеджера будут из двух кандидатов: действующего ио Сергея Будкина и начальника экономического управления Надежды Поповой. На следующем этапе они представят программу развития муниципалитета. Далее в процедуру включатся депутаты, которые проголосуют за одного из соискателей.Добавим, что 15 человек получили отказ из-за того, что подали документы с нарушениями.