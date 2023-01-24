Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве трех лиц невменяемым 43-летним жителем Кольчугинского района, который за один день зверски убил двух знакомых и пожилую мать

Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве трех лиц невменяемым 43-летним жителем Кольчугинского района, который за один день зверски убил двух знакомых и пожилую мать одного из них. По версии следствия, 1 марта 2022 года задержанный пришел в гости к приятелю и его маме и до смерти избил их строительными предметами. В этот же день