Больше всего вакансий сегодня наблюдается в промышленной отрасли.

В прошлом году уровень столичной безработицы упал на 23% — в городе официально нигде не устроены 28,1 тысячи человек. Такой показатель считается рекордно низким за последние несколько лет. К тому же на начало текущего года уровень безработицы в Москве составил 0,39%, и это минимальное значение с февраля 2020-го. Подробности рассказала пресс-служба мэра Москвы.По данным источника, на одного кандидата в столице сегодня предполагается 14 вакансий. Всего в базе службы занятости доступно порядка 400 тысяч действующих предложений от работодателей разных сфер. Активно привлекаются к труду специалисты промышленной отрасли — еще в прошлом году появился большой спрос на сотрудников рабочих и инженерно-технических профессий. В целом рынок труда в Москве сохраняет стабильность в условиях санкций и ухода крупных зарубежных компаний.Как отмечают аналитики департамента экономической политики и развития Москвы, за 12 месяцев прошлого года наибольшая разница между принятыми и уволенными зафиксирована в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения — 24,7 тысячи человек. В области научных исследований трудоустроились на 10,7 тысячи сотрудников больше, чем покинули свои места. В сфере ЖКХ разница составила 5,3 тысячи, в области ремонта и монтажа машин — 3,4 тысячи, на производствах компьютеров, электроники и оптики — 2,7 тысячи.