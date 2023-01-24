В Муроме задержали мужчину, убившего свою жену. В Прокуратуре рассказали, что 27 марта 2022 года в ходе пьяной ссоры, обвиняемый нанес своей супруге удар кухонным ножом в область правого бедра,

В Муроме задержали мужчину, убившего свою жену. В Прокуратуре рассказали, что 27 марта 2022 года в ходе пьяной ссоры, обвиняемый нанес своей супруге удар кухонным ножом в область правого бедра, повредив артерию. В результате женщина скончалась от острой кровопотери. Позднее судебно-медицинская экспертиза выявила у погибшей ещё и резаные раны на предплечьях рук. Выяснилось, что за