По предварительным данным, один из водителей был пьян.

В Муроме возбуждено уголовное дело по факту Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.В 16-50 23 января между сёлами Чаадаево и Борисоглеб, столкнулись «Лада» и «Шевроле». В результате аварии погибли 33-летний водитель и 41-летняя пассажирка отечественного авто. Оба - сотрудники Муромской горбольницы №3. По данным главврача МГБ №3, водитель Chevrolet был пьян.На место происшествия выезжал муромский городской прокурор Дмитрий Соколов. Проводится проверка. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.При этом полиция уже завела уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ о гибели в ДТП двух и более лиц. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.