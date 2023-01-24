Инцидент произошёл в селе Ковардицы Муромского района. Детские крики неподалёку от дома услышал 18-летний Даниил Игонин.

Инцидент произошёл в селе Ковардицы Муромского района. Детские крики неподалёку от дома услышал 18-летний Даниил Игонин.Парень позвал отца, и они вместе побежали к местному водоёму. Там мужчины увидели троих сельских школьников. Один из ребят находился в ледяной воде.Даниил без раздумий пополз к тонущему мальчику и помог ему выбраться. Игонины отнесли пострадавшего к себе домой, напоили чаем, согрели и передали матери. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.«Благодаря Даниилу, его смелости и мужеству, ребёнок жив-здоров, даже не пришлось вызывать «Скорую». Благодарю Даниила Игонина за настоящий геройский поступок. А также его родителей, которые воспитали этого смелого парня и сами оказали помощь школьнику!» - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.