В Муромском районе 23 января лоб в лоб врезались два легковых автомобиля, в результате чего два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В Муромском районе 23 января лоб в лоб врезались два легковых автомобиля, в результате чего два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По предварительной информации, столкновение «Лады» и «Шевроле» произошло около 16:40 на 15 км трассы «Муром-М7». В результате ДТП 34-летний водитель отечественной легковушки и его 42-летняя