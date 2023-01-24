18-летний житель Муромского района Даниил Игонин 18 января спас тонущего в ледяном водоеме 10-летнего ребенка. Историю рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Житель села

18-летний житель Муромского района Даниил Игонин 18 января спас тонущего в ледяном водоеме 10-летнего ребенка. Историю рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Житель села Ковардицы прогуливался, когда увидел тонущего в водоеме мальчика. Не раздумывая, он позвал отца и они вместе выдвинулись на помощь. К тому моменту ужасно замерзший мальчик был буквально по пояс в