Собрание в колхозном клубе. Председатель(П) толкает речь:
"Дорогие товарищи! Вчера вечером у нас на работе произошло чепэ. Тракторист Сидоров изнасиловал доярку Иванову, затем сжёг стог колхозного сена, а потом ещё и угнал общественный трактор! Теперь пусть этот подлец встанет, чтоб мы на него хорошенько посмотрели!"
Поднимается здоровенный мужик(М).
(П):"Ну, рассказывай нам, зачем доярку Иванову изнасиловал?!"
(М):"Дык не насиловал я её!"
(П):"Ну хорошо,а стог сена зачем сжёг?!"
(М):"Дык, не сжигал я никакого сена!"
(П):"А трактор зачем угнал?!"
(М):"Дык, не угонял я никакого трактора!"
(П):"Может, ты ещё скажешь, что ты не Сидоров?!!!!!!!!!"
(М):"Да не Сидоров я..."
(П):"А зачем вставал тогда?"
(М):"Дык, счас почешусь и сяду!"
еще анекдот!