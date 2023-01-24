Подвели итоги года и наметили план по дальнейшей работе. Вслед за масштабной пресс-конференцией, которую провел исполняющий обязанности прокурора Владимирской области, своими результатами

Подвели итоги года и наметили план по дальнейшей работе. Вслед за масштабной пресс-конференцией, которую провел исполняющий обязанности прокурора Владимирской области, своими результатами поделились сотрудники прокуратуры Владимира. Надзорное ведомство внимательно следит за работой органов местного самоуправления. В центре внимания – проблемы с общественным транспортом и уборка города Владимира. Накануне мы сообщали, что владимирскую администрацию оштрафуют за