Документы можно оформить без МФЦ.

Документы можно оформить без МФЦ.Посещение многофункциональных центров для многих людей становится настоящей проблемой из-за нехватки времени. Некоторые из них предпочитают откладывать оформление документов в долгий ящик, лишь бы не стоять в очереди в МФЦ. Однако в 2023 году граждане смогут сэкономить время – в России изменились ряд правил для недвижимости.Теперь решить часть вопросов касательно дома или квартиры можно дистанционно, без посещения МФЦ или нотариуса. К примеру, граждане могут установить запрет на сделки с недвижимостью онлайн. Данная мера была введена для защиты собственников от мошенников, действующих через липовые доверенности.Следующее нововведение – возможность дистанционной регистрации по адресу проживания. Сделать это можно через портал "Госуслуг". Кроме того, несовершеннолетние дети отныне будут получать безусловную регистрацию в доме или квартире, где проживают их родители. Однако отметку в паспорте все еще нужно ставить лично.Доверенности на сделки с недвижимостью, сроки которых еще не истекли, с 2023 года можно отменить онлайн на сайте Федеральной нотариальной палаты. Правило распространяется на простую письменную форму. Если доверенность оформил нотариус, то придется посетить его лично. Меж тем, обратиться можно к любому специалисту, а не только к тому, кто занимался документами изначально.