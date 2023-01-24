Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку школ и детских садов, где обнаружила множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, устранения которых

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку школ и детских садов, где обнаружила множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, устранения которых надзорное ведомство теперь добивается в суде. По информации пресс-службы областной прокуратуры, в «Детский сад с. Клементьево» на потолках подсобных помещений обнаружены следы протеканий и грибок. На втором этаже стыки плит на потолке не перекрыты Им требуется отделка. В