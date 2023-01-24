Объём вложений составил 150 млн рублей.

В Судогодском районе инвестор создал этнокультурный туристический комплекс «Ильинский острог». Туристы смогут провести время на природе и в атмосфере старинной русской усадьбы.Турбаза в окрестностях деревни Тимофеевской похожа на музей деревянного зодчества в Суздале, но с работающими мельницей, пивоварней, погребом-ледником, трапезной, подворьем и ярмаркой. В проживание входит тематический тур с приготовлением еды в печи, ремесленными мастер-классами, сном на полатях или сеновале.Объём вложений составил 150 млн рублей. В районе появится более 30 рабочих мест. Открытие намечено на осень.