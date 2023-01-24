В Суздальском районе трое местных жителей предстанут перед судом. Летом прошлого года их задержали по обвинению в краже химических препаратов. Установлено, что обвиняемые, сорвав навесной

В Суздальском районе трое местных жителей предстанут перед судом. Летом прошлого года их задержали по обвинению в краже химических препаратов. Установлено, что обвиняемые, сорвав навесной замок, проникли в складские помещения сельхозпредприятий, откуда похитили емкости с гербицидами, используемые аграриями для защиты растений и борьбы с сорной растительностью. Материальный ущерб составил 4 млн. рублей. Свою вину фигуранты