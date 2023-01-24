Прокуратура требует от местных властей отремонтировать учреждения.

В Суздальском районе в 8 детсадах и школах выявлены протечки и грибок. Прокуратура требует от местных властей отремонтировать учреждения.В детском саду в селе Клементьево в подсобных помещениях кухни и в младшей группе обнаружены следы протеканий и признаки поражений грибком. На втором этаже не перекрыты стыки плит на потолке. В актовом зале три окна также находятся в неудовлетворительном состоянии.Аналогичные нарушения обнаружены в Стародворской СОШ, детских садах в селе Кутуково, посёлке Боголюбово, селе Новоалександрово, Боголюбовской СОШ имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой и Ново-Александровской школе.Прокурор подал иск в суд с целью обязать администрацию района заложить средства на ремонты. Он находится на рассмотрении. На руководителей учебных заведений возбуждены административные дела о нарушении санитарных норм.