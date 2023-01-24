Детсад на 325 воспитанников появился в поселении Филимонковское в Новомосковском административном округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Детсад на 325 воспитанников появился в поселении Филимонковское в Новомосковском административном округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В дошкольном учреждении созданы все условия для всестороннего развития ребенка, рассказал градоначальник. Площадь детсада – 4,9 тысячи квадратных метров, уточнил мэр."В групповых предусмотрены комфортные спальные, обеденные и игровые зоны, обустроены физкультурный и многофункциональный музыкальный залы, площадки для занятий на свежем воздухе", – Собянин.Территорию детского сада благоустроили. Там обустроили игровые и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники.За последние 11 лет в Москве возвели 520 школ и дошкольных учреждений. Об этом Собянин в ходе отчета в Мосгордуме в декабре 2022 года.В 2021 году в столице построили 34 здания школ и детских садов. В 2022-м в Москве появилось более 40 новых учебных учреждений.Детские сады и школы в Москве строятся в том числе в рамках программы создания мест приложения труда. В ближайшие годы еще 12 школ и 18 детских садов.Так, на западе столицы построят три детских сада и школу. На юге и юго-западе появятся три школы и шесть дошкольных учреждений.