В Третьяковской галерее в Москве 23 января прошло открытие выставки «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченной к 1000-летию Суздаля. На выставке представлено

В Третьяковской галерее в Москве 23 января прошло открытие выставки «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченной к 1000-летию Суздаля. На выставке представлено порядка 600 экспонатов из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, среди которых Царь-фонарь, редкие иконы кисти Андрея Рублева, золотые врата суздальского храма и многое другое. Самые ранние предметы относятся к IX – X векам – первым десятилетиям