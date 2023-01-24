Событие приурочено к предстоящему тысячелетию Суздаля.

В Третьяковской галерее открылась выставка уникальных артефактов Владимиро-Суздальской земли. Их впервые привезли в столицу.Событие приурочено к предстоящему тысячелетию Суздаля. В музее собрано около 600 экспонатов из ВСМЗ. Самые ранние предметы относятся к IX – X векам. Один из главных шедевров - золотые ворота суздальского Рождественского собора XXIII века, выполненные в технике огневого золочения.Выставка разделена на несколько залов, где можно увидеть книги, иконы, одна из которых написана великим Андреем Рублёвым, ткани, ландшафты и даже клады. Особое внимание – белокаменным барельефам. Маски и скульптуры представлены в отдельном «белом зале».«Поздравляю сотрудников музея-заповедника с таким грандиозным событием. Спасибо всем, кто приложил руку к созданию этого масштабного проекта и всем, кто бережно хранит эти ценности», - подчеркнул Александр Авдеев, выступая на открытии выставки.