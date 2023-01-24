Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Очертания проступают Строители готовы приступить к...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Очертания проступаютСтроители готовы приступить к бетонированию моста через Рпень. Уже скоро по нему можно будет проехать.- Нежелательные соседиНеприятное для всех сторон соседство. Суд встал на сторону приюта «Валента», но зоозащитники уже ищут себе новый дом. Продолжение дела о закрытии приюта.- Владимирские сокровищаБогоматерь Владимирская кисти Андрея Рублева и суздальские Златые врата. Музейные сокровища представили в Третьяковской галерее.