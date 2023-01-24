Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Очертания проступают
Строители готовы приступить к...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Очертания проступают
Строители готовы приступить к бетонированию моста через Рпень. Уже скоро по нему можно будет проехать.
- Нежелательные соседи
Неприятное для всех сторон соседство. Суд встал на сторону приюта «Валента», но зоозащитники уже ищут себе новый дом. Продолжение дела о закрытии приюта.
- Владимирские сокровища
Богоматерь Владимирская кисти Андрея Рублева и суздальские Златые врата. Музейные сокровища представили в Третьяковской галерее.