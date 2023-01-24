Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мост в прогрессе
Очертания проступают... Строители...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мост в прогрессе
Очертания проступают... Строители Рпенского проезда закончили с металлическим каркасом и готовятся к бетонированию переправы.
- Судьба "Валенты"
Дело о закрытии «Валенты». Почему в этот раз суд встал на сторону зоозащитников и что ждет приют в ближайшие месяцы?
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И символичная премьера в Областном дворце культуры. Книги, которые не горят. Антиутопия Рэя Брэдбери в исполнении труппы драмтеатра.