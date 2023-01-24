Соревнования проходят в Казани. Туда отправилась большая делегация из Владимирской области, в том числе 82 спортсмена с ментальными нарушениями и их тренеры. Владимирские спецолимпийцы

Соревнования проходят в Казани. Туда отправилась большая делегация из Владимирской области, в том числе 82 спортсмена с ментальными нарушениями и их тренеры. Владимирские спецолимпийцы допущены к соревнованиям по всем 13 видам спорта. Всего на Единые игры Специальной Олимпиады собрались более двух тысяч делегатов из 59 регионов страны. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках