Скорая помощь по дороге в больницу. Впереди - водитель и доктор, сзади - больной и санитар. Красный свет, машина останавливается, водитель бросает руль, хватает себя руками за горло и начинает хрипеть и биться в конвульсиях. Доктор методично избивает его докторским чемоданчиком, включается зеленый, водитель трогается, доктор успокаивается. Спокойно едут дальше. Снова красный. Водитель опять бьется с руками на горле, доктор опять бьет водителя, включается зеленый - в кабине полное спокойствие, машина едет.Опять красный - та же история. И так еще пять светофоров. Наконец больной не выдерживает и шепотом обращается к санитару:
- Простите, да, что это у вас с врачом и водителем-то?!!!
- А, не обращайте внимания, у доктора вчера сын повесился, так водитель его
еще анекдот!