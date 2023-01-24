Суммы будут составлять от 4500 до 18 500 рублей.

Владимирские медики впервые получат новые выплаты к концу февраля. Суммы будут составлять от 4500 до 18 500 рублей.Медицинским работникам не потребуется оформлять какие-либо документы. Больницы сами сформируют списки сотрудников, которым положены деньги. Средства за январь специалисты получат в течение февраля.Напомним, что правительство страны с 2023 года ввело новые меры поддержки медиков, работающих в госучреждениях. В зависимости от квалификации суммы будут составлять от 4500 до 18 500 рублей.