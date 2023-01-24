Во Владимире благоустроят 35 дворов и начнут обновление площади Победы.
Реновацию площади Победы...
Во Владимире благоустроят 35 дворов и начнут обновление площади Победы.
Реновацию площади Победы во Владимире начнут в этом году. Городская комиссия по формированию комфортной городской среды определилась со списком территорий, которые благоустроят в рамках федерального проекта и муниципальной программы.
Всего на эти цели планируется направить 98 миллионов рублей. Большую часть - на благоустройство дворов. В рамках отбора в мэрию поступило сто три пакета документов от горожан, желающих обновить придомовые территории. Отобраны 35 заявок. Во всех дворах заасфальтируют проезды и тротуары, заменят освещение, поставят урны. Если получится сэкономить, перечень адресов расширят. В этом же году планируется начать благоустройство площади Победы и сквера на проспекте Ленина.
В список вошли дворы следующих многоквартирных домов:
пр-т Строителей, 21 и 23,
ул. Комиссарова, 4 и 35,
ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,
ул. Лермонтова, 43,
ул. Добросельская, 201-б,
ул. Юбилейная, 38-а,
ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6,
Сущевский проезд, 1,
Октябрьский пр-т, 45,
ул. Растопчина, 61
ул. Сурикова, 24,
пр-т Ленина, 47-а,
ул. Василисина, 17,
ул. Модорова, 4,
ул. Верхняя Дуброва, 37,
ул. Кирова, 17,
ул. Ново-Ямская, 2 и 23,
ул. Полины Осипенко, 15,
ул. Тракторная, 7-а,
ул. Песочная, 11
ул. Институтский городок, 6,
ул. Ильича, 11,
ул. Лакина, 131,
ул. Нижняя Дуброва, 39,
ул. Тихонравова, 8 и 10,
ул. Безыменского, 11 и 18-а,
ул. Михалькова, 2.
Фото pxfuel.com/