Во Владимире благоустроят 35 дворов и начнут обновление площади Победы. Реновацию площади Победы...

Во Владимире благоустроят 35 дворов и начнут обновление площади Победы.Реновацию площади Победы во Владимире начнут в этом году. Городская комиссия по формированию комфортной городской среды определилась со списком территорий, которые благоустроят в рамках федерального проекта и муниципальной программы.Всего на эти цели планируется направить 98 миллионов рублей. Большую часть - на благоустройство дворов. В рамках отбора в мэрию поступило сто три пакета документов от горожан, желающих обновить придомовые территории. Отобраны 35 заявок. Во всех дворах заасфальтируют проезды и тротуары, заменят освещение, поставят урны. Если получится сэкономить, перечень адресов расширят. В этом же году планируется начать благоустройство площади Победы и сквера на проспекте Ленина.В список вошли дворы следующих многоквартирных домов:пр-т Строителей, 21 и 23,ул. Комиссарова, 4 и 35,ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,ул. Лермонтова, 43,ул. Добросельская, 201-б,ул. Юбилейная, 38-а,ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6,Сущевский проезд, 1,Октябрьский пр-т, 45,ул. Растопчина, 61ул. Сурикова, 24,пр-т Ленина, 47-а,ул. Василисина, 17,ул. Модорова, 4,ул. Верхняя Дуброва, 37,ул. Кирова, 17,ул. Ново-Ямская, 2 и 23,ул. Полины Осипенко, 15,ул. Тракторная, 7-а,ул. Песочная, 11ул. Институтский городок, 6,ул. Ильича, 11,ул. Лакина, 131,ул. Нижняя Дуброва, 39,ул. Тихонравова, 8 и 10,ул. Безыменского, 11 и 18-а,ул. Михалькова, 2.Фото pxfuel.com/