Утром 24 января во владимирских группах в соцсетях пользователи выложили фото, на котором микроавтобус съехал в кювет на мосту через реку Клязьма. Авария парализовала движение на мосту в

Утром 24 января во владимирских группах в соцсетях пользователи выложили фото, на котором микроавтобус съехал в кювет на мосту через реку Клязьма. Авария парализовала движение на мосту в Загородный парк. Комментаторы поста в соцсетях утверждают, что эту машину угнали два пьяных молодых человека и попали в ДТП. Редакция «Шестого канала» уточняет подробности происшествия. По состоянию