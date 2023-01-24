Запрограммировать механическую руку, увидеть шоу с электрическими молниями и установить рекорд на...

Запрограммировать механическую руку, увидеть шоу с электрическими молниями и установить рекорд на гоночном симуляторе. Во Владимире открылась интерактивная выставка роботов для детей и взрослых.- Я рада вас видеть.- Как у тебя дела?- У меня всё хорошо. А у вас?- У меня тоже всё отлично. Я рада за вас.Полсотни уникальных экспонатов. Собранные со всего мира. Те, что объехали почти всю Россию, страны СНГ и Европы. Роботы с интерактивной выставки готовы влюбить в себя каждого посетителя. Одни покоряют зажигательными танцами, другие - своим интеллектом.Александра Головкина, инструктор выставки роботов "Робопарк":- Такого промобота нанял Московский технологический институт. Там робот читает лекции и помогает ученым в развитии отношений человека с машинами.В Робопарке каждый - и взрослый, и ребёнок - может почувствовать себя ученым и прикоснуться к самым современным технологиям.Анастасия Пшеничнова, посетитель выставки роботов "Робопарк":- Я думала, что у меня будет дочка везде ходить, смотреть, а я, в принципе, за ней. Но, на самом деле, сама смотрю. Роботы танцующие - вообще классные.- Танцевали танцульки и принесли что-то.- А тебе нравятся роботы?- Да, я вообще в первый раз сюда прихожу.- А какие роботы тебе нравятся?- Которые миленькие, прикольные, весёлые.Организаторы уверены: знакомство с роботами поднимает престиж технических профессий и повышает интерес к робототехнике.Дмитрий Стариков, администратор выставки роботов "Робопарк":- Есть мастер-класс по программированию, на котором вы сможете на живом примере попробовать запрограммировать настоящую руку робота.- Они вообще не совсем люди, но просто они очень классные.- Ещё он может собирать кубики, переворачивать их.Познакомиться с миром современных технологий можно до 26 февраля на 4 этаже торгового центра "Крейсер".Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»