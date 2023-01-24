Запрограммировать механическую руку, увидеть шоу с электрическими молниями и установить рекорд на...
Запрограммировать механическую руку, увидеть шоу с электрическими молниями и установить рекорд на гоночном симуляторе. Во Владимире открылась интерактивная выставка роботов для детей и взрослых.
- Я рада вас видеть.
- Как у тебя дела?
- У меня всё хорошо. А у вас?
- У меня тоже всё отлично. Я рада за вас.
Полсотни уникальных экспонатов. Собранные со всего мира. Те, что объехали почти всю Россию, страны СНГ и Европы. Роботы с интерактивной выставки готовы влюбить в себя каждого посетителя. Одни покоряют зажигательными танцами, другие - своим интеллектом.
Александра Головкина, инструктор выставки роботов "Робопарк":
- Такого промобота нанял Московский технологический институт. Там робот читает лекции и помогает ученым в развитии отношений человека с машинами.
В Робопарке каждый - и взрослый, и ребёнок - может почувствовать себя ученым и прикоснуться к самым современным технологиям.
Анастасия Пшеничнова, посетитель выставки роботов "Робопарк":
- Я думала, что у меня будет дочка везде ходить, смотреть, а я, в принципе, за ней. Но, на самом деле, сама смотрю. Роботы танцующие - вообще классные.
- Танцевали танцульки и принесли что-то.
- А тебе нравятся роботы?
- Да, я вообще в первый раз сюда прихожу.
- А какие роботы тебе нравятся?
- Которые миленькие, прикольные, весёлые.
Организаторы уверены: знакомство с роботами поднимает престиж технических профессий и повышает интерес к робототехнике.
Дмитрий Стариков, администратор выставки роботов "Робопарк":
- Есть мастер-класс по программированию, на котором вы сможете на живом примере попробовать запрограммировать настоящую руку робота.
- Они вообще не совсем люди, но просто они очень классные.
- Ещё он может собирать кубики, переворачивать их.
Познакомиться с миром современных технологий можно до 26 февраля на 4 этаже торгового центра "Крейсер".
Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»