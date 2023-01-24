Во Владимире скончался заслуженный артист РСФСР Александр Ефремович ЧУБЧЕНКО. 24 января 2023 года...

Во Владимире скончался заслуженный артист РСФСР Александр Ефремович ЧУБЧЕНКО.24 января 2023 года ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Евгения Евстигнеева, Александр Ефремович ЧУБЧЕНКО.Он родился 15 июля 1940 года в с. Шалинское Красноярского края.Азам актерского мастерства и отношению к профессии его учили замечательные педагоги Школы-студии МХАТ (Омский филиал). В начале творческого пути он работал в Оренбургском театре драмы, а с 1971 года служил во Владимирском академическом драматическом театре.Он запомнился владимирцам в лирической комедии «Два билета до Владимира» в постановке Михаила Морейдо. Этот спектакль «жил» 12 театральных сезонов, прошел более 300 раз и назывался «визитной карточкой" Владимирского театра.За долгие годы верного служения Владимирскому театру Александр Чубченко сыграл более сотни ролей. Они очень разнообразны: мудрецы и злодеи, крестьяне и аристократы, деспоты и благородные альтруисты – все эти разнообразные человеческие типы нашли в своё время оригинальное и убедительное воплощение в его интерпретации. А.Е. Чубченко был незаменим в ролях героев-любовников, но и острохарактерные, комедийные роли, требующие перевоплощения, в его исполнении всегда тепло принимаются публикой.Примечательно, что нигде и никогда артист не изменил своему творческому кредо: даже в самых трагических, либо наоборот - самых гротесковых, фарсовых спектаклях он предельно сдержан в проявлении чувств.Среди легендарных работ А.Е. Чубченко – роли 70-х годов, такие как Кондратенко в социальной комедии М. Кулиша «Так погиб Гуска» и интеллигент Антошин в лирической комедии – «Два билета до Владимира, или Игра воображения» по пьесе Эмиля Брагинского.Среди других значительных работ актёра – Муров в спектакле «Без вины виноватые» А.Н. Островского, Иван в спектакле «Иван и Мадонна» А. Кудрявцева, Андрей Боголюбский в «Великом княжении» Э. Федотова и Л. Яскевича, Эфроим Кэбот в «Любви под вязами» Ю.О’Нила, боярин Клешнин в «Смуте» А.К. Толстого, Фауст в «Житии Александра Болдинского» («Маленькие трагедии») А. С. Пушкина, скептик-романтик Шаня в спектакле «Это было недавно» И. Губача, слуга-философ Осип в «Ревизоре» Н.В.Гоголя, «интеллектуальный бандит» Сол Бозо в «Дорогой Памеле» Дж. Патрика, великодушный лорд Портюс в «Круге» Сомерсета Моэма.Кроме непосредственно актерской деятельности, Александр Ефремович экспериментировал и в области режиссуры, поставив в разные годы такие своевременные и знаковые спектакли как «Священные чудовища» Жана Кокто, «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.А.Е. Чубченко награжден благодарственным письмом департамента по культуре администрации Владимирской области в 2010 году, Знаком отличия «Знака великого князя Андрея Боголюбского" в 2018.А.Е. Чубченко был человеком неравнодушным, близко к сердцу принимающим все проблемы театра. Обладая солидным багажом актерского мастерства, он охотно делился своим творческим опытом с молодыми актерами.Руководство и коллектив Владимирской драмы выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Ефремовича.Прощание состоится 26 января в 13.00, церковь Михаила-архангела на Студеной горе.