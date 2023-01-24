24 января 2023 не стало заслуженного артиста РСФСР и лауреата премии Евгения Евстигнеева, Александра Ефремовича Чубченко, который с 1971 года служил во Владимирском академическом драматическом

24 января 2023 не стало заслуженного артиста РСФСР и лауреата премии Евгения Евстигнеева, Александра Ефремовича Чубченко, который с 1971 года служил во Владимирском академическом драматическом театре. Александр Ефремович родился 15 июля 1940 года в селе Шалинское Красноярского края. Азам актерского мастерства и отношению к профессии его учили замечательные педагоги омского филиала Школы-студии МХАТ. В начале