Во Владимире заочное решение суда о выселении приюта для животных отменено: сможет ли Валента...

Во Владимире заочное решение суда о выселении приюта для животных отменено: сможет ли "Валента" остаться на прежнем месте?Фрунзенский суд отменил заочное решение о выселении "Валенты". Есть ли у приюта шанс остаться на прежнем месте и почему истица не хочет идти на мировое соглашение? Кристина Иванова продолжит.- Вот чего вы этим хотели добиться? Еще дальше дело продлить?- Чем именно добиться?- Ну, вот этим - что вы ушли из суда...Истица Нина Каткова пытается доказать - уважительной причины не явиться в суд в декабре у представителей "Валенты" не было. Для стороны ответчика, уверена она, это лишь повод отменить заочное решение о выселении приюта. Суд умысла не увидел.- Назначить судебное разбирательство на 14 февраля 2023 года в девять часов тридцать минут.В конце прошлого года новость о возможном закрытии первого в области приюта для бездомных животных возмутила владимирцев. Была создана петиция в защиту "Валенты", а эмоции зоозащитники высказывали в интернете. Не всегда корректно, возмущается Нина Каткова. Истица уверена: пыл зоозащитников остудили бы пара ночей с лающими соседями. Летом, говорит женщина, громкие звуки дополняют резкие запахи. Соглашаться на предложение Валентины Соковой - шумозащитный экран и мировое соглашение - жители не хотят.Нина Каткова, истица:- Просто хочу сказать - за нас никто не хочет заступаться. Мы никому не нужны. А мы, в конце концов, люди. Мы хотим жить, спать, находиться в своей квартире.Ольга Татусьян, соседка приюта "Валента":- Невыносимо спать. Муж с ночи приходит - даже беруши не помогают, даже через них все слышно. Вот купили квартиру - ну, не было больше вариантов. А теперь мы ее можем продать только как комнату в общежитии. Потому что ее никто не покупает.Кристина Иванова:- Вот они - главные беспокойные соседи района. По сути, именно для них, для собак, ищут новый приют. Ну, а ветклиника и 20 кошек, надеется Валентина Владимировна, всё-таки останутся пока здесь.Приют на улице 16 лет Октября появился в 99-м году. Тогда, рассказывает Валентина Сокова, никаких нормативов о санитарно-защитной зоне не существовало. Сейчас закон требует "зону отчуждения" минимум в 150 метров. Хозяйка пристанища для брошенных собак и кошек не против переезда - но куда? В прошлом году зашла речь о создании муниципального приюта. Перспектива мало того, что отдаленная, так еще и совершенно не касающаяся ЭТИХ животных, говорит Валентина.Валентина Сокова, директор приюта для животных "Валента":- Им нужен приют для того, чтобы отлавливать собак, сажать туда, стерилизовать их, передерживать и отпускать. Это как раз вот этот оборотный приют будет. Наши 160 собак им близко особо не нужны. И я не думаю, что они за 23 год его построят.Городские власти сразу сказали - земли и помещения нет. Какие-то варианты сейчас подбирают власти областные. В ближайшее время Валентина Сокова поедет смотреть первый предложенный участок. Где - пока не знает. Лишь бы были свет, вода, отопление и помещение - по два квадрата на каждое животное. А их число в приюте только растет. На днях в «Валенту» подбросили очередную коробку со щенками.Кристина Иванова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»