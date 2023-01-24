С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179055 владимирцев.

Во Владимирской области 24 января выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Петушинском, Александровском и Вязниковском, по 1 - в Киржачском, Камешковском, Меленковском, Суздальском и Муромском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179055 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49718 заболевших во Владимире, 21154- в Ковровском районе и 19330 - в округе Муром.