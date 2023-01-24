Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району установлено, что в октябре 2022 года...

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району установлено, что в октябре 2022 года 33-летний обвиняемый украл у 61-летнего автомастера металлоизделия на 29 000 рублей.В пункте приема металла он уже выгрузил ворованное и направился к кассе, но был задержан полицейскими, к которым обратился потерпевший, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину обвиняемый признал. похищенное вернул.Его уголовное дело рассмотрит суд.Фото https://www.pxfuel.com/en/