Во Владимирской области озвучили самые развивающиеся отрасли пищевой промышленности. По информации...

Во Владимирской области озвучили самые развивающиеся отрасли пищевой промышленности.По информации правительства региона, в 2022 году отгружено товаров собственного производства на сумму около 217 млрд рублей. Это, как уточняется Константином Демидовым, примерно на 29% больше, чем за тот же период 2021 года.Наиболее динамично растущие отрасли:производство мяса охлаждённого - 148,1%;производство мясных полуфабрикатов - 144%;переработка и консервирование овощей и фруктов - 137,6%;производство мучных кондитерских изделий - 142,8%;производство сыра - рост в 2 раза;производство кофе -129,2%.Фото: pxfuel.com